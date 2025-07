'Banheira do Gugu' retorna com novidades no SBT

A "Banheira do Gugu", um dos quadros mais populares (e também controversos) da televisão brasileira, retorna à telinha nesta segunda-feira (14). A competição será exibida no Programa do Ratinho e, segundo a emissora, seguirá os moldes da dinâmica criada em 1995, mas com adaptações visuais e regras reformuladas.

O quadro original consistia em uma competição dentro de uma banheira cheia de espuma, na qual famosos e anônimos precisavam encontrar sabonetes submersos. O detalhe curioso — e polêmico — é que os participantes eram constantemente atrapalhados por modelos de biquíni, que faziam de tudo para impedir que o sabonete fosse encontrado.

Polêmica nos anos 2000

A "Banheira do Gugu", que era exibida no Domingo Legal, não passou ilesa pelas autoridades. Em setembro de 2000, o Ministério da Justiça emitiu uma advertência com base na Portaria 796, alegando que o conteúdo era inadequado para o público infantil — principalmente por conta de exposições acidentais de partes íntimas durante a competição.

Já em outubro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o quadro só poderia ser exibido após as 20h, já que o programa possuía classificação indicativa livre. A decisão resultou na retirada do quadro da programação da emissora na época.