Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Gracyanne Barbosa, musa fitness e uma das participantes aguardadas para o Big Brother Brasil 25, que estreia na segunda-feira (13), foi vítima do vazamento de um vídeo íntimo na internet. O conteúdo, produzido de forma profissional para uma plataforma privada de fãs — semelhante ao Privacy e OnlyFans —, circulou indevidamente em redes sociais como o X (antigo Twitter) e grupos no Telegram, depois do anúncio da nova sister, na quinta-feira (9).

Antes de entrar no reality da Globo, Gracyanne encerrou o contrato com a referida plataforma, assim como o perfil que possuía na rede. A produção compartilhada sem autorização era destinada exclusivamente a assinantes, reforçando o caráter confidencial do material.

Para apoiar Gracyanne diante da situação delicada, seus fãs organizaram mutirões nas redes sociais para denunciar os vídeos vazados e minimizar a disseminação do conteúdo. As hashtags criadas pelo público ganharam trânsito, com mensagens de solidariedade e apoio à influenciadora.

Vazamento é crime

Vale lembrar que compartilhar ou armazenar conteúdos íntimos sem autorização é considerado crime no Brasil. A prática é enquadrada na Lei 13.718/2018, que tipifica como crime a divulgação de cenas de nudez, sexo ou pornografia sem o consentimento das vítimas, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão. Gracyanne, que aguarda para entrar no confinamento do BBB 25, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.