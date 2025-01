Como Gracyanne Barbosa vai seguir dieta de 40 ovos por dia no BBB 25? Saiba o que pode substituir

Gracyanne Barbosa foi confirmada como participante no Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira (9). A musa fitness, conhecida por sua disciplina alimentar impressionante, consome cerca de 40 ovos por dia há 15 anos. Agora, confinada no reality, ela vai precisar adaptar sua dieta.

Após o anúncio de sua participação, muitos se questionam sobre como a ex-dançarina do grupo Tchakabum vai conseguir manter sua dieta regrada dentro da casa. “Eu como, gente, 40 ovos por dia! Eu não posso ir para a Xepa!”, brincou a sister durante a chamada do programa.

Caso ela conseguisse manter sua dieta intacta ao longo dos 100 dias de confinamento, consumiria cerca de 4 mil ovos até a grande final. No entanto, a realidade do confinamento promete ser bem diferente. Mesmo no grupo Vip, onde os alimentos são mais abundantes, é difícil garantir a quantidade exata necessária para sustentar sua rotina alimentar.

Na Xepa, a situação complica ainda mais. Lá, os brothers lidam com quantidades reduzidas de itens básicos, como arroz, feijão e, eventualmente, ovos — que precisam ser divididos entre todos. Em edições passadas, participantes chegaram a consumir apenas dois ou três ovos por dia.

Como adaptar a dieta?

Mesmo com o desafio de manter a dieta, Gracyanne pode buscar alternativas proteicas dentro da casa. Especialistas apontam que itens como carnes brancas e vermelhas, peixes, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico), quinoa, leite e derivados podem ajudar a complementar sua alimentação.

Nas redes sociais, a própria Gracyanne brincou com a situação ao postar um vídeo divertido, no qual aparece tentando entrar na casa com uma mala cheia de ovos e roupas de malhar. Porém, foi surpreendida com uma “bronca” do Big Boss. “A diva até tentou garantir os ovos dela… Mas a primeira bronca veio antes mesmo dela entrar na casa!”, disseram os administradores do perfil da sister no Instagram.

O alimento é tão característico da musa fitness, que o emoji de sua torcida no reality é um ovo (🥚).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)