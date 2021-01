Gracyanne é cotada para 'BBB21' e diz precisar de cômodo 'só para guardar ovo'

Às vésperas de começar o "Big Brother Brasil" os fãs do reality show não param de especular quais são os próximos participantes do programa. Gracyanne Barbosa é uma das famosas mais cotadas pelo público para entrar no "BBB21', que estreia no dia 25 de janeiro.

Na segunda-feira (11), a blogueira fitness entrou na famosa brincadeira do “Verdade ou Mentira” que tem circulado no Instagram e, respondeu várias perguntas dos internautas. Dentre elas, teve uma questionando se ela levaria ovos para o reality show se entrasse no programa.

Após confirmar que a afirmação era verdadeira, Gracyanne complementou: “Alô, Boninho, preciso de um cômodo só para guardar meus ovos. Por favor".

GRACYANNE BARBOSA É UMA DAS COTADAS PARA O ‘BBB21’ E DIZ QUE VAI LEVAR OVOS PARA ALIMENTAÇÃO FITNESS

GRACYANNE REVELA QUE COMEU MAIS DE 8 MIL OVOS NA QUARENTENA

Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, que bagunçou a vida de muitas pessoas e até as fizeram engordar, Gracyanne afirmou que consumiu aproximadamente 8.400 ovos somente durante o isolamento social.

A musa fitness também já declarou inúmeras vezes ter se acostumado com a dieta que segue, com a rotina de exercícios físicos e que adora comer ovo, frango e batata doce todos os dias.