Gracyanne Barbosa fala sobre BBB21: 'Quero já arrumar a mala'

A musa fitness Gracyanne Barbosa se manifestou sobre a possibilidade de estar na casa mais vigiada do Brasil. Em um comentário no Instagram, ela disse que ia ser incrível estar no BBB 21. No entanto, a Globo não confirmou nenhum futuro brother ou sister.

“Você está sabendo de algo que eu não sei? Se sim, me antecipa! Quero já arrumar a mala, para ontem, para me organizar com calma”, brincou.

Gracyanne ainda analisou ter que levar seus suplementos para o confinamento. “Só por curiosidade qual tipo de whey que eles trabalham lá? Será que posso levar meus ovos também”, disse a musa.