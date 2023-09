Gracyanne Barbosa revela comer 1200 ovos por mês e que não sai da dieta há 15 anos

Conhecida por sua incrível forma física e estilo de vida saudável, Gracyanne Barbiosa mais uma vez surpreendeu ao revelar um detalhe curioso sobre sua dieta. Em uma entrevista à revista Glamour, a musa fitness contou que consome cerca de 1200 ovos por mês, o que equivale a 8 ovos em cada refeição.

"Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma alimentação”, enfatizou a modelo. Ela também contou que não sai da dieta há 15 anos e nem lembra do sabor de alguns alimentos. "Eu amava pizza, foi uma das coisas que senti bastante falta no começo, até que comecei a fazer fit e quando percebi já nem sentia mais falta, tudo é questão de adaptação. Faz mais de 15 anos que não como nada fora da minha dieta, então mal consigo lembrar o sabor", disse.

A revelação de Gracyanne sobre sua ingestão mensal de ovos não passou despercebida nas redes sociais, gerando uma série de comentários engraçados. Um internauta sugeriu que as galinhas estão com Síndrome de Burnout por trabalhar excessivamente, enquanto outros brincaram com a ideia de iniciar um negócio de venda de ovos na rua da modelo. Um usuário chegou a fazer um grande cálculo para concluir que Gracyanne já comeu aproximadamente "toda a produção de ovos da vida de 41 galinhas". Confira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)