Fã de Joelma vira ‘meme’ ao reagir a comentário sobre Ximbinha no ‘Dança dos Famosos'; vídeo

Um fã da cantora Joelma "roubou a cena" durante a Dança dos Famosos, na noite de ontem (19). O rapaz, identificado como Jhonitas, estava na plateia do Domingão com Huck e fez caras e bocas ao ouvir o jurado Carlinhos de Jesus enaltecer o trabalho de Ximbinha para o sucesso do ritmo Calipso, que ficou ainda mais conhecido pela banda Calypso, banda esta comandada pelo guitarrista e por Joelma no passado.

VEJA MAIS

O fã de Joelma reagiu quando Carlinhos explicou à dupla, que se apresentava no palco, sobre a história do ritmo. Segundo o jurado, o Ximbinha contribuiu de forma expressiva para o sucesso nacional da vertente do brega, deixando Jhonitas chocado com os elogios ao ex-marido da cantora.

“Esse subgênero do brega surgiu nos anos 90 quando uma reunião de músicos, liderado pelo Ximbinha, viam que o brega não entrava na mídia e não tinha uma legitimação social. Então resolveram colocar outro nome, daí veio o nome Calipso, e botar guitarradas, que é muito característicos na música paraense”, disse o coreógrafo.

Veja a cena: