Ximbinha lança seis faixas do projeto 'O Ás e as Damas'

O guitarrista Ximbinha, que assume o projeto Ximbinha & Banda, lançame de seis faixas que integram o projeto “O Ás e as Damas”. As músicas estão disponíveis a partir desta sexta-feira (19) nas principais plataformas digitais e, também, no canal do YouTube de Ximbinha & Banda.

Com os três primeiros lançamentos “Arranquei a Raiz”, “Ficar Sem Você” e “Raio X”, a banda vêm conquistando números surpreendentes, e para confirmar o sucesso, só no YouTube os clipes já ultrapassam a marca de 4 milhões de visualizações. Para essa nova etapa, o paraense escolheu quatro canções inéditas: “DR”, “Quebra o Telefone”, “Fake Relação” e “Amante”, além de duas regravações, “Saudade” e “Agora Somos Ex”.

"Amante”, escrita por Marquinhos Maraial e Abimael Gomes, conta a história de uma mulher que foi ludibriada por um homem casado, e quando descobriu a verdade, ela já tinha entregado o seu coração. “Fake Relação” como o nome já diz, aborda um romance superficial, a faixa escrita por Henrique Marx e Marquinhos Soares, traz o ritmo Calypso de uma forma envolvente.

Já “Quebra o Telefone”, composição de Marquinhos Maraial, Junior Birimbau, e Isac Maraial, fala sobre o amor virtual, por telefone ou rede social, e sobre aquela saudade intensa que não pode ser resolvida de outra forma que não seja pessoalmente e embaixo do cobertor. Na melodia, a canção é embalada por um Calypso bem gostoso, para dançar agarradinho.

Com uma guitarra frenética, e um solo inconfundível, Ximbinha lança “DR”, um dos singles inéditos, sendo a grande aposta dessa nova temporada de lançamentos. Composição de Edilson Santana e Jucilei Santos, a música traz um breguinha dançante na melodia, e na letra, uma relação que parece estar se desgastando por tantas brigas (DR), na canção, um dos dois pede para falar a verdade, de onde vem o erro, para a chama da relação ter se esfriado.