Joelma e a filha Yasmin Mendes cantam na Virada Cultural de São Paulo; veja imagens

A cantora paraense Joelma, ícone da música contemporânea brasileira, foi a segunda atração do Palco Anhangabaú deste sábado (18), em São Paulo, na 19ª edição da Virada Cultural, após o show de Léo Santana. Na ocasião, ela recebeu a participação especial da filha Yasmim Mendes, que é também cantora e tem se destacado nas apresentações da mãe Brasil afora.

Joelma e Yasmin Mendes cantam na Virada Cultural Crédito: Edu Araújo/ AgNews Crédito: Edu Araújo/ AgNews Crédito: Edu Araújo/ AgNews Crédito: Edu Araújo/ AgNews Crédito: Edu Araújo/ AgNews

O repertório do show de estreia de Joelma no evento foi marcado pelas músicas da turnê Isso é Calypso Tour, que traz as canções mais importantes do grupo. Yasmin Mendes cantou duas músicas na apresentação.

No público, estiveram fãs antigos e uma nova leva, que surgiu após a viralização do hit "Voando pro Pará", que ganhou o mundo no TikTok e demais plataformas de música e vído.