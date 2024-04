Cantora Yasmin Mendes brilha nos palcos seguindo o legado dos pais Joelma e Ximbinha

Filha de Joelma e Ximbinha, a cantora Yasmin Mendes seguiu os passos dos pais e está investindo na carreira artística. Aos 19 anos, a artista se apresenta ao lado da mãe nos shows ao redor do Brasil e chama a atenção do público pelo talento. Além dos pais, Yasmin se inspira em vários outros intérpretes do mundo musical na hora de escrever suas canções e diz que pretende focar ainda mais na vida de compositora daqui para frente.

Na internet, vários vídeos de Yasmin estão viralizando e recebendo elogios dos amantes da música. Entre as filmagens estão alguns momentos divididos com a mãe nos palcos da turnê "Isso é Calypso". Para ela, ser filha de dois artistas aclamados é algo que dá muito orgulho e felicidade.

"Eu me sinto o ser humano mais sortudo do mundo em poder aprender tanto com eles. É um presente ter pais tão talentosos. Minha mãe fala que eu vivo à base de música, sempre estou de fone ouvindo música ou cantando. É algo que realmente já faz parte de quem eu sou", garante a artista.

Além das apresentações com a turnê Isso É Calypso, a cantora divide com seus seguidores alguns vídeos cover de artistas de gêneros várias. Nas redes sociais, Yasmin já cantou clássicos de Jorge Ben Jor, Tyler, The Creator, e Cazuza, além de vários outros. Ela diz que não pretende seguir apenas um gênero musical na carreira e deseja unir tudo o que gosta e que combina consigo.

"Gosto de tantas coisas. Eu sinto que tenho referências em todos os lugares. Estou sempre escutando e curiosa para ouvir coisas diferentes. Não sei se consigo escolher apenas uma referência, mas colocaria [as bandas] Paramore e The strokes no topo. Esses tempos também venho escutando muito a Gal Costa. Componho algumas coisas, pretendo compor mais."

Futuro

De olho no futuro, Yasmin, que canta profissionalmente há dois anos, já está com projetos em andamento, tanto para este ano, quanto para serem lançados em 2025. Ela, que sempre esteve envolvida com a música, gosta de cantar, mas também vê uma carreira dentro deste segmento, mas não somente como cantora.

"Tenho vontade de continuar trabalhando com música sim, não necessariamente como cantora. Este ano vou lançar algumas composições do núcleo de compositores do qual venho participando. Logo mais será lançado e vou compartilhar mais sobre nas minhas redes sociais. Também terei, com certeza, projetos para o ano que vem", conta.

Apresentações com Joelma

Ao lado da mãe, Yasmin divide os palcos com a paraense em vários Estados por onde passa. Com Joelma, a jovem já interpretou "Lágrimas de Sangue", sucesso dos pais da época do Calypso, reproduziu uma versão em português de "La Isla Bonita", de Madonna, e também cantou "Chorando se Foi", do grupo Kaoma. A cantora também acompanha a mãe e a banda nos palcos dos programas e esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" no fim de 2023.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)