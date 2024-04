Joelma faz dois shows no Pará em comemoração aos aniversários de municípios

Fazendo uma dobradinha no Pará, a cantora Joelma chega ao Estado na próxima semana para comemorar o aniversário de dois municípios. Trazendo a turnê “Joelma – Isso é Calypso“, que já foi vista por mais de 4 milhões de pessoas presencialmente, a cantora vem mais uma vez cantar na sua terra.

Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura de Acará, no nordeste paraense, e a Prefeitura de Marituba, que faz parte da Região Metropolitana de Belém, anunciaram a atração para comemorar os aniversários das respectivas cidades.

O Cabanacará, festa que celebra os 149 anos de Acará, terá três dias de festa: 17, 18 e 19 de abril. Em um deles, Joelma é a atração. A data oficial ainda não foi divulgada.

A cantora gospel Fernanda Brum também se apresenta na festa.

Em Marituba, Joelma se apresenta no dia 20 de abril, em comemoração aos 30 anos de emancipação do município. O anúncio do evento foi realizado no perfil no Instagram da Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar.