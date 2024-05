VÍDEO: Carlinhos de Jesus explica origem do Calypso durante a disputa da 'Dança dos Famosos'

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, que faz parte do júri técnico da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, explicou um pouco da origem do ritmo paraense Calypso. Neste domingo (19/05), ela falou ao vivo sobre a trajetória da história do Calypso.

“Mais uma vez eu repito, é tão bom ter mais um domingo com a música paraense, que é um estado que produz muitos bons artistas, tanto coreográfico, quanto musicalmente. Mas esse subgênero do brega, surgiu nos anos 90, quando uma reunião de músicos, liderados pelo Ximbinha, viam que o brega não entrava nas mídias, por conta do nome, vamos dizer, pejorativo. Ele não era legitimado socialmente pelo próprio paraense”, iniciou Carlinhos de Jesus.

"Então, eles resolveram colocar um outro nome, dai o nome Calypso. Eles também colocaram a guitarrada, que é muito característico da música paraense, colocar as guitarradas dentro do brega. Esta dança é a dança para a apresentação, para caquiados, para floreios, para passos aéreos. Porque é uma dança para shows e o público”, complementou o coreógrafo.

Carlinhos de Jesus é reconhecido como Cidadão do Pará. Durante mais de 40 anos, ele é figura presente na capital paraense, onde veio ministrar oficinas de dança por dezenas de vezes. Em 2023, ele foi jurado do concurso Rainha das Rainhas.