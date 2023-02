Carlinhos de Jesus recebe título de Cidadão do Pará reconhecido pela Alepa

Carlinhos de Jesus, que foi jurado do Rainha das Rainhas 2023, agora é Cidadão do Pará reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Há 40 anos, a presença do artista se tornou constante no estado, vindo todo ano a Belém para ministrar oficinas de dança e participar do Festival Internacional de Dança do Pará. O título foi entregue pelo deputado Gustavo Sefer, 2º vice-presidente da Casa, durante cerimônia realizada na última quinta-feira (09).

Em 2017, a concessão para o título foi aprovada pela Alepa. A iniciativa é do ex-deputado Luiz Afonso Sefer. Carlinhos conheceu de perto a cultura, a gastronomia e a religiosidade do povo paraense. Aprendeu os ritmos e levou as danças típicas para outros países. Mas, a agenda repleta de compromissos nunca permitiu que o próprio Carlinhos de Jesus viesse à sede do Poder Legislativo para receber o diploma.

VEJA MAIS

"Carlinhos de Jesus já é paraense, por reconhecimento, há cinco anos, e por merecimento, há décadas", destacou o deputado Gustavo Sefer. "Coube a mim, finalmente, entregar a ele esse título, pedido por iniciativa do meu pai, o ex-deputado Luiz Afonso Sefer", explicou.

Luiz Afonso Sefer, autor do requerimento, também participou da solenidade de entrega. "Esse título de Cidadão do Pará é o reconhecimento oficial de alguém que deveria ter nascido aqui, mas não nasceu por um descuido do destino. Porque Carlinhos de Jesus tem tudo para merecer essa homenagem. Tem o perfil para ser um cidadão paraense de fato", garantiu.

Emoção

O artista não escondeu a felicidade de receber a comenda. "Estava ansioso por isso e se soubesse que oficialmente já sou cidadão paraense há cinco anos, já estava batendo no peito com orgulho. Belém me conquistou, com seu povo que abraça; com sua gastronomia incomparável. Então, me pegou pelo coração, pelo estômago e pela sua cultura que faço questão de aprender e levar por onde eu vou. Sou um cidadão do mundo, do Brasil, do Rio de Janeiro e, agora, do Pará", comentou.

Foi com esse sentimento que Carlinhos de Jesus levou o carimbó para a França, em uma de suas viagens. "Ensinar esse ritmo maravilhoso, em praça pública, para os franceses, foi inesquecível", garante.

Quem é Carlinhos de Jesus

Carlos Augusto da Silva Caetano de Jesus nasceu no Rio de Janeiro e se tornou referência na dança de salão. Através de talento e dedicação, o coreógrafo viu sua arte ganhar destaque no teatro, cinema e carnaval, não só no Brasil, mas também em outros países.

Atualmente, Carlinhos é diretor da Casa de Dança Carlinhos de Jesus no Rio de Janeiro.