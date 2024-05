Empreiteira é um dos alvos de investigação que apura fraude bilionária no Pará, diz site

A empresa Terraplena é apontada pelo site UOL como uma das firmas envolvidas na fraude bilionária, que envolve o desvio de R$ 1,7 bilhão em recursos públicos, incluindo do Sistema Único de Saúde (SUS). O portal publicou nesta terça-feira (30/4) matéria sobre o caso, trazendo um desdobramento da investigação feita pela Polícia Federal. O Grupo Liberal entrou em contato com representantes da Terraplena e aguarda o retorno, ainda na noite desta terça.

Em um vídeo gravado hoje (30), o delegado Roberto Meyer, chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no Pará (Delecor/PF/PA), explica que a operação Plenitude foi deflagrada na manhã desta terça-feira, pela Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União (CGU), a partir de denúncia de movimentações financeiras atípicas.

Conforme o site UOL, a Terraplena, que atua com diversos serviços no território paraense, incluindo a capital Belém, como obras de saneamento e manutenção de sistemas viários e rodoviários, por exemplo, está envolvida no esquema bilionário de lavagem de dinheiro.