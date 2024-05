FOTOS: armas, joias e dinheiro; veja o que a PF apreendeu com envolvidos em desvio de dinheiro

Uma megaoperação, conduzida pela Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União (CGU), está em curso desde a manhã terça-feira (30/04), em seis municípios do Pará e em Barueri (SP). A "Operação Plenitude" tem como objetivo combater uma suposta organização criminosa, formada por pessoas físicas e jurídicas, que teria desviado R$ 1,7 bilhão em recursos públicos - incluindo do Sistema Único de Saúde (SUS) - por meio de lavagem de capitais, sonegação fiscal e falsidade ideológica.

Mais de 150 policiais federais foram mobilizados para o cumprimento de 33 mandados em Belém, cinco em Benevides, três em Parauapebas, um em Ananindeua, cinco em Santa Maria do Pará e um em São Miguel do Guamá, além de um em Barueri, no estado de São Paulo. Até o momento, a operação já encontrou dinheiro em cédulas, armas, joias e veículos dos suspeitos. Veja o que foi encontrado com os envolvidos em desvio de dinheiro público:

Armas, joias e dinheiro; veja o que a PF apreendeu com envolvidos em desvio de dinheiro público A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços espalhados por 6 municípios no Pará e em Barueri (São Paulo). Imagens: Divulgação / Polícia Federal

Investigações da "Operação Plenitude" apontaram indícios de que uma grande empresa estabelecida no Pará, com atuação principalmente nas áreas de construção e manutenção de estradas e vias urbanas e coleta de lixo, apresentou movimentações financeiras atípicas, entre 2017 e 2022. Essas transações envolviam o recebimento de verbas públicas e o repasse de dinheiro a diversas pessoas jurídicas e físicas, inclusive servidores públicos, com indícios de crimes de lavagem de capitais, sonegação de impostos, e crimes contra a administração pública federal.

Segundo a PF, a apuração verificou a participação de empresas de fachada, contadores/escritórios de contabilidade, sócios das empresas e servidores públicos. Além disso, a Receita Federal identificou que parte das operações comerciais observadas eram realizadas por empresas que apresentaram uma característica em comum: atividades formais na área da construção civil, mas também de locação de veículos e comércio atacadista de leite e laticínios. Mesmo sem aparente capacidade ou estrutura econômica, essas empresas emitiram notas de valores vultosos de supostos serviços prestados.

VEJA MAIS

A emissão dessas notas fiscais acendeu o alerta nos órgãos federais acerca da possibilidade de ocultamento de lavagem de capitais e sonegação de impostos. A partir daí, informações colhidas ao longo das investigações identificaram, ainda, indícios de ocultação de patrimônio e simulação de operações de modo a lastrear eventuais patrimônios a descoberto de pessoas investigadas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, sonegação fiscal e crimes contra a administração pública.