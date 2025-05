Prefeitura de Belém realiza mais de 5 mil atendimentos no Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Belém, em alusão ao Dia do Trabalhador, levou cidadania e inclusão à população na Praça da República, como parte de mais uma edição do programa "Belém Pra Todos". Durante a manhã, moradores da capital acessaram gratuitamente diversos serviços públicos nas áreas da saúde e assistência social, além de spa de beleza e orientação jurídica.

"Eu tenho compromisso de entregar uma cidade melhor daquela que encontrei quando assumi. Posso honrar a população da nossa Belém com muito trabalho para que a gente se orgulhe do que construiu. Governamos para todos, com ações como essa, voltadas ao bem-estar e à dignidade e respeito ao trabalhador", assegurou o prefeito de Belém, Igor Normando, durante visita à ação.

Entre os atendimentos mais procurados estiveram a vacinação oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com aplicação de imunizantes; a negociação de dívidas e serviços da Secretaria de Finanças (Sefin); a emissão de Registro Geral (RG), realizada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad) em parceria com a Polícia Civil; o Passe Fácil, com emissão de carteiras para estudantes, idosos e pessoas com deficiência, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel); e o momento de spa de beleza, promovido pela Secretaria Municipal da Mulher (Semu).

VEJA MAIS

A secretária executiva de Direitos Humanos, Larissa Martins, também ressaltou a importância da data. "Hoje é um dia histórico para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Com o apoio de diversas secretarias, conseguimos trazer regularização fundiária, documentação, consultas, vacinação e muito mais. A gente acredita que o direito tem que chegar a quem mais precisa", afirmou.

Atendimento supera expectativas

O diretor de gestão fundiária da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), João Clovis Oliveira, explica que a regularização fundiária garante ao morador segurança jurídica da posse do imóvel e a valorização da propriedade. "Estamos trazendo para a sociedade um programa que garante o direito de fato e de direito à moradia. A partir do título, o cidadão passa a ter segurança jurídica e valorização do seu imóvel", afirmou.

Na Praça da República, a expectativa era realizar entre 200 e 300 atendimentos durante o evento. Em poucas horas, entretanto, o número inicial da previsão foi ultrapassado.

Clovis ressaltou que o prefeito Igor Normando tem apostado em uma abordagem mais ampla com a chamada Regularização Fundiária Plena. "A partir da regularização, o beneficiário poder ter acesso a uma série de outras políticas públicas desenvolvidas pelo município de Belém. Muitas pessoas têm um ponto de negócio em casa, como uma venda de açaí ou um pequeno comércio, e com o documento em mãos podem acessar capacitação, qualificação e financiamento para empreender", destacou o diretor.