Parlamentares do Pará estão entre os mais influentes do Congresso em 2025, segundo lista do DIAP

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e o deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA) foram incluídos na lista dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional em 2025, elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). O ranking, conhecido como "Cabeças do Congresso", identifica anualmente os 100 nomes com maior protagonismo nas decisões políticas em Brasília.

O que é a lista dos “Cabeças do Congresso”, do DIAP?

Divulgada desde 1994, a lista do DIAP é considerada uma das principais referências para medir a influência dos parlamentares no Legislativo federal. O levantamento se baseia na capacidade de articulação, formulação de propostas, poder de negociação e influência na definição da agenda do Congresso. Em 2025, o estudo analisou o desempenho de deputados e senadores durante o primeiro semestre do ano, excluindo os que estavam licenciados para cargos no Executivo.

Zequinha Marinho é destaque entre os senadores mais influentes do Brasil

Representando o Pará no Senado, Zequinha Marinho é citado na lista como um parlamentar do tipo formulador, perfil que o DIAP atribui a congressistas que atuam diretamente na elaboração de projetos de lei e textos legislativos relevantes. Ele preside atualmente a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) e tem se envolvido em pautas como a revisão das regras de licenciamento ambiental e a chamada Lei da Reciprocidade, proposta que ganhou visibilidade após o anúncio de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Joaquim Passarinho entra pela primeira vez no núcleo dos 100 mais influentes

Na Câmara dos Deputados, Joaquim Passarinho foi o único parlamentar paraense incluído entre os “Cabeças do Congresso 2025”. Segundo o DIAP, ele se enquadra no perfil articulador, reservado àqueles com atuação forte nos bastidores, com habilidade para construir consensos e liderar negociações dentro de partidos e com outras bancadas.

Em publicação nas redes sociais, Passarinho comentou a inclusão na lista:“Esse reconhecimento não é individual. É fruto de muito trabalho, responsabilidade com o mandato e compromisso com o Pará e com o Brasil”, escreveu.

Região Norte tem baixa representação entre os mais influentes do Congresso

Apesar da presença de Zequinha e Passarinho, a Região Norte continua com participação limitada na elite parlamentar. Dos 100 nomes da lista de 2025, apenas 11 são da região, sendo 10 senadores e apenas um deputado – o próprio Joaquim Passarinho. Segundo o levantamento, há um desequilíbrio entre a proporção de parlamentares do Norte no Congresso e sua presença entre os “Cabeças”.

Lista completa será publicada em breve

O DIAP informou que a versão completa da publicação, com os perfis dos 100 parlamentares mais influentes e os 50 em “ascensão”, será lançada em breve. Os nomes já divulgados refletem uma radiografia atualizada da correlação de forças e da dinâmica política do Congresso Nacional em 2025.

Confira a lista completa dos 'Cabeças do Congresso Nacional 2025'

Deputados federais:

Aécio Neves (PSDB-MG)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Aliel Machado (PV-PR)

Altineu Cortês (PL-RJ)

André Figueiredo (PDT-CE)

Antonio Brito (PSD-BA)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Arthur Lira (PP-AL)

Augusto Coutinho (Republicanos-PE)

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Baleia Rossi (MDB-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Carlos Veras (PT-PE)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Danilo Forte (União Brasil-CE)

Domingos Neto (PSD-CE)

Dr. Luizinho (PP-RJ)

Elmar Nascimento (União Brasil-BA)

Erika Kokay (PT-DF)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Eunício Oliveira (MDB-CE)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE)

Filipe Barros (PL-PR)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Hugo Motta (Republicanos-PB)

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

José Guimarães (PT-CE)

Júlio Lopes (PP-RJ)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Léo Prates (PDT-BA)

Lincoln Portela (PL-MG)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Marcos Pereira (Republicanos-SP)

Maria do Rosário (PT-RS)

Marcel Van Hattem (NOVO-RS)

Mário Heringer (PDT-MG)

Mendonça Filho (União Brasil-PE)

Moses Rodrigues (União Brasil-CE)

Odair Cunha (PT-MG)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (PP-BA)

Paulo Pimenta (PT-RS)

Paulinho da Força (Solidariedade-SP)

Pedro Campos (PSB-PE)

Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA)

Pedro Lupion (PP-PR)

Pedro Paulo (PSD-RJ)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Ricardo Barros (PP-PR)

Rogério Correia (PT-MG)

Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

Sostenes Cavalcante (PL-RJ)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Wellington Roberto (PL-PB)

Zé Silva (Solidariedade-MG)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Senadores:

Carlos Portinho (PL-RJ)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Confúcio Moura (MDB-RO)

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

Daniella Ribeiro (PP-PB)

Dr. Hiran (PP-RR)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Efraim Filho (União Brasil-PB)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Humberto Costa (PT-PE)

Izalci Lucas (PL-DF)

Jaques Wagner (PT-BA)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Paulo Paim (PT-RS)

Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Rogério Marinho (PL-RN)

Tereza Cristina (PP-MS)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Weverton Rocha (PDT-MA)

Zequinha Marinho (Podemos-PA)