AABB de Belém realiza programação especial no Dia do Trabalhador

A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de Belém apresenta uma programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (01). A partir das 9h, membros e convidados aproveitam o feriado no espaço com música ao vivo, banho de piscina e lazer. O evento é promovido pelo Departamento Social da associação.

O primeiro show do dia é do DJ Roberto Eduardo, que abre a festa com grande estilo. Em seguida, a partir das 13h30, a banda Ivanna/Kássio dá continuidade à celebração. A dupla se apresenta no salão do Restaurante Central até às 17h.

A AABB de Belém fica localizada na BR-316, Km 07. Clique aqui e veja como chegar.