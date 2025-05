Dia do Trabalhador em Belém une reivindicações, cultura e serviços gratuitos à população

Na manhã desta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, centrais sindicais do Pará realizaram um ato político e cultural na Praça da República, em Belém, com o objetivo de valorizar a classe trabalhadora, apresentar reivindicações e ofertar serviços gratuitos em parceria com a Prefeitura Municipal.

Um 1º de Maio de lutas e serviços

A manifestação deste 1º de maio, organizada por diversas centrais sindicais, entre elas a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-Pará), contou com uma ampla programação que uniu reivindicações políticas, atividades culturais e prestação de serviços de cidadania.

(Foto: Thiago Gomes)

Segundo Cleber Rezende, presidente da CTB-Pará, a data é uma oportunidade crucial para colocar em pauta temas urgentes como a valorização do trabalho, igualdade salarial entre homens e mulheres, fim da jornada 6 por 1 e a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais.

Cleber Rezende. (Foto: Thiago Gomes)

“Essa taxa de juros impede o desenvolvimento do país. Precisamos de mais investimento público para gerar emprego, renda e melhorar a vida de quem realmente constrói a riqueza do Brasil: os trabalhadores”, afirmou.

A parceria com a prefeitura foi destacada como essencial para ampliar o alcance do evento. “Esse ano conseguimos ampliar o serviço. Muita gente que não consegue tirar um documento ou fazer uma consulta médica durante a semana, hoje tem essa oportunidade”, completou Rezende.

(Foto: Thiago Gomes)

Regularização fundiária gratuita para famílias de baixa renda

Entre os serviços ligados a habitação no evento estava o de regularização fundiária, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). A ação, segundo o diretor de gestão fundiária, João Clóvis, tem foco em famílias com renda de até cinco salários mínimos e garante a gratuidade do processo.

João Clóvis. (Foto: Thiago Gomes)

“Esse documento abre as portas para outros direitos. A partir dele, o morador pode acessar políticas públicas como habitação, saneamento e iluminação. É a base da cidadania urbana”, explicou Clóvis.

Durante a manhã, a equipe da Codem orientou dezenas de famílias sobre os documentos necessários e realizou os primeiros cadastros para quem deseja iniciar o processo.

Trabalhadores aproveitam para garantir direitos e saúde

O trabalhador autônomo João Bergson, que atua como motorista de aplicativo, foi um dos muitos beneficiados pela ação. Ele soube do evento por uma amiga e, ao passar pela Praça da República, decidiu aproveitar os serviços.

João Bergson. (Foto: Thiago Gomes)

“Vim aqui atrás do documento da minha casa. Eu nem sabia que tinha esse direito. E aproveitei para tomar umas vacinas também. Saí com o braço doendo, mas vacinado”, contou, sorrindo.

A participação popular evidenciou a importância de ações descentralizadas e integradas, que vão além da mobilização política e se conectam diretamente com as necessidades cotidianas da população.

(Foto: Thiago Gomes)

Uma data mais ampla e com olhar social

Além da pauta trabalhista, o evento trouxe apresentações culturais, ações de saúde e orientação jurídica. Para as lideranças sindicais, essa integração é o futuro das mobilizações.

“Essa união entre cultura, serviços e política faz com que o Dia do Trabalhador deixe de ser só uma lembrança e se torne um dia de conquistas práticas”, concluiu Cleber Rezende.

Alguns serviços gratuitos ofertados:

Saúde

Aplicação de vacinas;

Consultas e orientações básicas de saúde;

Aferição de pressão e glicemia.

Cidadania

Emissão de documentos;

Orientação jurídica gratuita;

Atendimento previdenciário.

Regularização Fundiária

Cadastro de famílias de baixa renda (até 5 salários mínimos);

Orientações sobre documentação necessária;

Acesso a políticas públicas de habitação e urbanização.

Cultura

Apresentações musicais e artísticas;

Espaços culturais e atividades para crianças;

Reivindicações da Classe Trabalhadora.

Valorização do trabalho;

Igualdade salarial;

Fim da jornada 6x1;

Isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil.