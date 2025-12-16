Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Período natalino intensifica movimento no comércio e impulsiona a economia em Belém

Luzes, brilhos e promoções atraem consumidores que pesquisam e compram artigos diversos

Valéria Nascimento
fonte

Em Belém, vendedores afirmam que as vendas já cresceram, de 10% a 15%, em comparação aos outros períodos do ano (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A aproximação do Natal tem intensificado o movimento no comércio de Belém nos últimos dias. Nas lojas de um shopping no bairro do Reduto, vendedores afirmam que as vendas já cresceram, de 10% a 15%, em comparação aos outros períodos do ano, enquanto os clientes começam a antecipar grande parte dos presentes para amigos e familiares.

“As vendas aumentaram bastante, desde o dia 10 para cá”, afirmou o subgerente Bruno Mateus, com dois anos de atuação em uma loja exclusiva de tênis. A unidade comercializa modelos casuais, e também de corrida. “O pessoal está mais no popularzão, que é o ‘Corre’. Ele sai por R$ 599,99. A pessoa vê que tem um custo-benefício e leva. É um tênis bom para quem está começando e para quem já corre”, afirmou Bruno, na noite desta terça-feira (16), no shopping do Reduto.

image Subgerente de uma loja exclusiva de tênis, Bruno Mateus, disse que os consumidores têm apostado 'no modelo popularzão', de R$ 599,99 (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O subgerente acrescentou que a loja tem tido boa demanda de famílias. “Eles vêm atrás de tênis mesmo para presentear familiares. Outros tênis que saem bastante são o ‘Drive RC’ e o Mizuno, que são os mais altos. A gente está bem otimista este ano”, disse Bruno Mateus, enquanto atendia o cliente Rondy Araújo, empresário do setor alimentício em Belém.

image Rondy Araújo, empresário do setor alimentício em Belém, diz que o foco nas compras de Natal é a pesquisa, se o preço estiver bom, ele compra (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Rondy afirmou que estava fazendo uma pesquisa de preços, mas se encontrasse preços favoráveis para o orçamento da família, levaria nesta terça-feira, “se a gente achar que hoje já vale a pena comprar, vamos comprar, mas primeiro é a pesquisa”, garantiu o empresário.

Rondy não tinha lista de papel em mãos, mas enfatizou que deve comprar presentes para vários parentes. “São presentes específicos: tem quem quer tênis, confecção, tem as crianças que querem brinquedos. No geral, os preços tiveram um aumento em relação ao ano passado, entre 10% e 15%. Era esperado e é relativo, porque depende também do que a gente procura. Vi que teve acréscimo no valor dos tênis, das roupas também; dá para perceber, mas dá para levar. A gente sempre tem que ter um teto de valor para as compras e a gente também parcela; não dá para se descapitalizar e nem levar tudo à vista”, afirmou o empresário.

image Advogada Melina Salgado garante que os preços subiram, mas percebe que o 13º salário aquece a economia e 'libera a mão' do consumidor (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A advogada Melina Salgado admitiu que frequenta shoppings com assiduidade e também notou o acréscimo nos preços de alguns produtos, como roupas e sapatos. “A gente sabe que no final do ano tem essa elevação de preços, mas acaba que entra o 13º salário que movimenta a economia e o pessoal acaba liberando a mão e vai comprando”, disse ela sorrindo.

Melina acrescentou que presenteia familiares e amigos e não tem problemas em escolher os presentes. “A gente já sabe mais ou menos o gosto deles, levo roupa, sapato e brinquedo para os sobrinhos”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

vendas de natal
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

fim do 6x1?

Empresários deveriam propor redução da jornada de trabalho, afirma Lula

Lula defendeu que o momento atual exige profissionalismo e pragmatismo

17.12.25 14h30

IPVA 2026

Confira o calendário de vencimento e valores do IPVA 2026 no Pará

Recolhimento do IPVA 2026 será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

17.12.25 10h23

Negócios

Venda de lâmpadas de LED aumenta liderada por setor comercial, diz empresário do ramo

Produto pode variar de R$ 5 a mais de R$ 2 mil, conforme o tipo e a funcionalidade

17.12.25 7h00

Economia

Período natalino intensifica movimento no comércio e impulsiona a economia em Belém

Luzes, brilhos e promoções atraem consumidores que pesquisam e compram artigos diversos

16.12.25 22h53

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

rodovias

Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

12.12.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda