Helder faz mudanças na CPH e em secretaria regional; confira quem foi nomeado e exonerado

O governador do Pará, Helder Barbalho, realizou mudanças no comando da Secretaria Regional de Governo do Sudoeste do Pará e da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH). Os decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará desta terça-feira (29/4).

Conforme os documentos, Hilton Alves de Aguiar deixa o cargo de titular da Secretaria Regional e assume a presidência da CPH, no lugar de Josenir Gonçalves Nascimento, que foi nomeado coordenador do Núcleo de Relações com os Municípios e Entidades de Classe.

Para o lugar de Hilton Aguiar na Secretaria Regional, Helder Barbalho nomeou Aldo Silva da Costa Júnior. Na mesma edição do Diário Oficial, foi publicada a exoneração de Vanessa Braga Barros do cargo de secretária adjunta do Centro Regional, com lotação no Centro Regional de Governo do Sudoeste. Ela será substituída por Lene Cavalcante Azevedo Aguiar.

O governo do Estado criou as secretarias regionais, entre elas a do Sudoeste, com o objetivo de promover a governança compartilhada e aproximar a gestão estadual das prefeituras dos municípios que representam.

Já a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará é uma empresa pública responsável pela administração e desenvolvimento da estrutura portuária e hidroviária do estado, promovendo a eficiência no transporte e o desenvolvimento econômico da região. Em 2025, a Companhia ressalta, em seu site, que está desempenhando um papel fundamental na preparação do estado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizando uma série de obras estratégicas que fortalecem a infraestrutura portuária e hidroviária da região.