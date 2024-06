Novas mudanças nas secretarias do Pará: confira quem foi nomeado e exonerado

Depois de uma semana movimentada, em razão do fim do prazo para alguns candidatos se afastarem ou desincompatibilizarem do seu cargo, o Diário Oficial do Estado trouxe, nesta segunda-feira (10.06), novos decretos assinados pelo governador Helder Barbalho com mudanças no comando de órgãos estaduais.

Elieth de Fátima da Silva Braga foi exonerada, a pedido, do cargo de titular da Secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e nomeada secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, no lugar de Humberto Bozi Spindola. Já Humberto Spindola passa a ser secretário Adjunto de Gestão das Usinas da Paz, no lugar de Cleidson Ferreira Chaves, cujo decreto de exoneração, também a pedido, foi publicado na mesma edição do Diário Oficial.

Helder Barbalho nomeou ainda Albanei Pereira Rocha Sabino de Oliveira para exercer o cargo de Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento da Gestão, com lotação no gabinete do governador.

Ainda não foi publicada a nomeação de quem ficará no lugar de Elieth na Seplad.

Mudanças anteriores

Na semana passada, o quadro de secretários do governo estadual teve várias mudanças, mas em razão dos prazos estabelecimentos pela Justiça Eleitoral. Os secretários municipais ou estaduais que pretendem concorrer a vaga de prefeito ou vice-prefeito tinham até 6 de junho para se desligar do cargo, considerando o prazo quatro meses antes do pleito.

Com isso, o titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, anunciado como pré-candidato do MDB à Prefeitura de Belém, foi substituído pelo já secretário adjunto de gestão das usinas da paz, Humberto Bozi Spindola. Ursula Vidal, que ainda não confirmou pré-candidatura, também deixou a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que passou a ter como titular Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira, que era o secretário adjunto.

Outro pré-candidato ao cargo de prefeito, mas por Ananindeua, Waldemiro Sanova, conhecido como Miro Sanova, foi exonerado, a pedido, da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa). Passou a responder pelo órgão, até deliberação posterior, Marcelo Gomes Alves da Silva.

Cássio Andrade (PSB) saiu da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que passou para o comando de Ana Paula Moraes da Cunha Alves, até então secretária adjunta.

Também foram exonerados José Araújo, que deixou o cargo de presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP), Maria Pinheiro, que era secretária adjunta na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e Cilene Sabino, que estava Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa).