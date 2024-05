Governador Helder troca titular de Secretaria; saiba qual

O governador Helder Barbalho trocou o comando de mais uma Secretaria Regional. Nesta segunda-feira (13.05) foram publicados no Diário Oficial do Estado os decretos assinados na última sexta-feira (10.05) estabelecendo mudanças na Secretária Regional de Governo do Marajó. Um dos decretos traz a exoneração do ex-prefeito de Cachoeira do Arari, Jaime da Silva Barbosa, do cargo de titular do órgão, dando lugar ao ex-prefeito Joãozinho Batista, que renunciou à Prefeitura de Gurupá. Jaime estava no cargo de secretário desde setembro de 2020.

"Estamos em Belém, a convite do nosso Governador Helder Barbalho, para receber a nomeação como Secretário Regional do Marajó. É um cargo de grande importância, que conduziremos com seriedade, respeito e muito amor por todos os municípios do arquipélago", escreveu Joãozinho, em suas redes sociais. "Conhecemos os desafios que enfrentaremos, mas também reconhecemos as maravilhas que o nosso querido Marajó oferece. Com o objetivo de ajudar os mais necessitados e implementar políticas públicas mais eficientes, vamos trabalhar incansavelmente por cada marajoara!", acrescentou.

Conforme informações divulgadas pela Câmara Municipal de Gurupá, a renúncia à Prefeitura foi formalizada por Joãozinho no dia 2 de maio. No mesmo dia, a então vice-prefeita, Iracilda Alho, foi empossada prefeita do município, assumindo o comando do Poder Executivo Municipal.

Já Jaime Barbosa, que deixa o cargo de Secretário Regional do Marajó, é pré-candidato a prefeito de Cachoeira do Arari, pelo MDB. Ele já esteve à frente da gestão do município em outras três ocasiões.

Secretarias Regionais

Em abril deste ano, o governador Helder Barbalho também mudou a titularidade de outra Secretaria Regional de Governo - a do Baixo Amazonas. José Maria Tapajós, que estava à frente do órgão desde fevereiro de 2023, deixou o cargo, dando lugar a João de Nazaré Pingarilho, de Santarém. A mudança foi motivada por estratégia política, uma vez que Tapajós se filou ao MDB em janeiro deste ano e foi anunciado pré-candidato do partido à Prefeitura de Santarém.

Conforme as regras de Justiça Eleitoral, os prazos para candidatos se afastarem ou desincompatibilizarem do seu cargo variam conforme a função ocupada pela pessoa interessada em concorrer nas eleições e a vaga a qual ela pretende disputar. O cálculo considera a data do primeiro turno das eleições, que, neste ano, será no dia 6 de outubro. Os secretários municipais ou estaduais que pretendem concorrer a vaga de prefeito ou vice-prefeito, por exemplo, devem se desligar do cargo quatro meses antes do pleito.