Preso, prefeito de Palmas sofre infarto e é internado em hospital da capital

O prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), sofreu um infarto agudo do miocárdio na madrugada desta terça-feira (8) e foi levado às pressas ao Hospital Geral de Palmas (HGP), onde passou por cateterismo cardíaco de emergência. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o procedimento ocorreu sem intercorrências, e o paciente permanece estável sob observação médica pelas próximas 24 horas.

De acordo com o boletim médico, Eduardo Siqueira apresentou um quadro súbito de angina instável de alto risco, caracterizado por dor torácica intensa e prolongada, acompanhada de náuseas, sudorese e mal-estar geral. O cateterismo revelou obstrução significativa na artéria principal do coração, o que motivou a colocação de um novo stent para restaurar o fluxo sanguíneo.

Desde o dia 27 de junho, Eduardo Siqueira está preso em um alojamento na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins. Ele foi afastado do cargo de prefeito e é investigado por supostos vazamentos de informações judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em nota, a assessoria do prefeito informou que ele sentiu fortes dores no peito e foi prontamente encaminhado ao hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O documento reforça que ele está consciente e sob cuidados da equipe de cardiologia do HGP.

O Hospital Geral de Palmas ressaltou que o atendimento foi imediato e que Eduardo Siqueira seguirá em acompanhamento clínico nos próximos dias.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia