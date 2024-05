Wladimir Costa volta para Americano, após TRE do Pará suspender Habeas Corpus

O ex-deputado federal Wladimir Costa foi conduzido de volta ao Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel, no Pará, no início da tarde desta terça-feira (14/05). A liminar de Habeas Corpus que havia permitido a liberdade do ex-parlamentar desde o dia 25 de abril foi suspensa na manhã de hoje por maioria de votos da Corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará. De acordo com a Polícia Federal, o ex-parlamentar se apresentou, voluntariamente, à Superintendência da Polícia Federal no Pará por volta das 13 horas desta terça e foi encaminhado ao Sistema Prisional do Estado cerca de uma hora depois.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos advogados de Wlad, Humberto Bulhosa, diz: “Ninguém vai se esquivar do cumprimento de uma ordem judicial. A defesa está de cabeça erguida”. Wladimir Costa acrescenta: “Eu poderia fazer como muitos, arrancar essa tornozeleira e fugir, mas não”.

Em seu perfil pessoal na rede social Instagram, Wlad publicou outro vídeo dizendo que seus advogados estão tentando reverter a situação, "mas é difícil". O ex-deputado federal disse, ainda, que não irá para cela especial: "Eu faço questão de ficar junto aos presos comuns. Da última vez, eu fiquei preso junto com outros internos", declarou.