Centrais sindicais se reúnem em ato político-cultural na Praça da República pelo Dia do Trabalho

Na manhã desta quarta-feira (01.05), Dia do Trabalho, diversos trabalhadores participam na Praça da República, em Belém, de um ato politico-cultural promovido por sete centrais sindicais, com o apoio da Prefeitura de Belém. A movimentação no local começou antes mesmo das 9h, horário marcado para a concentração, ao lado do Teatro Waldemar Henrique.

Este ano, o evento tem como tema “Por um Brasil mais justo”, destacando seis bandeiras de lutas dos trabalhadores: emprego decente, correção da tabela do Imposto de Renda, redução dos juros, valorização do serviço e dos servidores públicos, equidade salarial e aposentadoria digna.

A programação conta com a participação da banda da Guarda Municipal de Belém e do Arraial do Pavulagem, entre outras. No mesmo evento, a Prefeitura de Belém oferta serviços de cidadania à população.

"É um evento nacional, o Fórum das Centrais Sindicais convoca esse ato pelo Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, que apresenta um conjunto de pautas. E esse ano é em defesa de um Brasil mais Justo porque compreendemos que nós temos que avançar na garantia de direitos, valorização de salários e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, mais investimento pra gerar emprego e renda, redução dos juros e investimento em desenvolvimento nacional, gerando oportunidade, reindustrialização e o direito da implementação da lei do salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres", declarou Cleber Rezende, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) no Pará.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a data representa um dia de luta, porque o mundo passa por transformações que ele considera muito negativas para os que vivem do trabalho. "O lucro é acumulado por um número cada vez menor de empresas. São muitos bilhões e bilhões que vão provocando ao mesmo tempo a miséria, o subemprego, o subsalário", avalia. "Reunir no 1º de maio todas as centrais sindicais, representando todos os que vivem do trabalho, é de fundamental importância para mostrar que o futuro depende da unidade dos trabalhadores, da luta organizada e consciente dos trabalhadores. Não tem saída. Neste momento, o Congresso Nacional discute desonerar folhas de pagamento. Pra quê? Para aumentar ainda mais o lucro das grandes empresas. Quem paga esses R$ 18 bilhões que o governo vai deixar de arrecadar? Os mesmos que pedem ajuste fiscal e cumprimento de teto de gasto retiram quase R$ 20 milhões do cofre público em um ano, inviabilizando política de saúde, de educação aumento do salário mínimo, aumento de salários, inviabilizando a dignidade dos que vivem do próprio trabalho para favorecer uma minoria", declarou o prefeito.