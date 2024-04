19 mil vagas de empregos são abertas no Norte no Dia do Trabalhador (1º); saiba como se candidatar

Nesta quarta-feira (1°/05), Dia do Trabalhador, um mutirão de empregos online deve movimentar a web em todo o país, incluindo a Região Norte. O evento virtual será promovido pelo Banco Nacional de Empregos (BNE) e o Trabalha Brasil, uma organização de profissionais de tecnologia e Recursos Humanos, que se dedicam a aprimorar a plataforma digital em benefício de trabalhadores. O evento online será nacional. A região Norte vai dispor de 19.058 oportunidades de empregos.

Na prática, o evento digital vai reunir cerca de 170 mil empresas, com vagas em diversos setores. De acordo com o BNE e o Trabalho Brasil, o objetivo é democratizar o acesso às vagas. O mutirão quer ser uma ponte entre empregadores e candidatos, facilitando a conexão entre os dois grupos.

Como se candidatar às vagas de emprego

Para participar, os interessados podem acessar os sites do BNE e do Trabalha Brasil, onde terão acesso às vagas disponíveis e poderão submeter seus currículos para as candidaturas desejadas.

Haverá vagas para as áreas do comércio, administrativo, logística, alimentos, limpeza, financeiro e informática. Isso reflete uma diversidade de oportunidades, adaptadas aos mais variados perfis profissionais e níveis de experiência.

A distribuição das vagas será por região e é significativa. No Sudeste, por exemplo, serão 348.022 oportunidades; no Sul, 231.139 vagas. O Centro-Oeste vai disponibilizar 92.476 vagas, enquanto o Nordeste conta com 113.073 e o Norte com 19.058, reforçando o alcance nacional do evento.

Executivo do BNE, José Tortato, destacou que, "as plataformas do BNE e do Trabalha Brasil estão unindo forças para promover o emprego no país. As duas concentram um número grande de vagas para os mais diversos setores e a intenção com essa ação é permitir que os candidatos tenham acesso às empresas, cadastrem os seus currículos e possam se recolocar no mercado de trabalho", disse.

“O evento representa uma oportunidade para os candidatos e é uma demonstração do potencial das plataformas online no fomento do emprego e na construção de uma sociedade mais inclusiva”, afirma José Tortato, do BNE.

Programação gratuita

A programação em comemoração ao Dia do Trabalhador prevê a realização gratuita de dois webinars (seminários online em vídeo), com os temas “Jovens no Mercado de Trabalho” e “Dicas para Entrevista e Recolocação no Mercado de Trabalho”. Os eventos vão acontecer, nesta quarta-feira (1º), às 14h e às 16h.

O webinar “Jovens no Mercado de Trabalho” será com a psicóloga Nathalia Vasconcelos. Ela atua há 6 anos na área de Carreiras e Recursos Humanos, e vai falar sobre como se destacar no mercado de trabalho. As inscrições serão pelo no link: Jovens no Mercado de Trabalho, com Nathália Vasconcelos.

Já o webinar “Dicas para Entrevista e Recolocação no Mercado de Trabalho” terá a participação de Janaína Lima, psicóloga organizacional, RH Influencer na América Latina e Voice Carreira no LinkedIn. As inscrições podem ser feitas no link: Dicas para Entrevista e Recolocação no Mercado de Trabalho, com Janaína Lima.

Sobre o Banco Nacional de Empregos

O Banco Nacional de Empregos (BNE) é um dos sites de currículos mais importantes do Brasil, com mais de 20 anos de existência. O principal objetivo é facilitar a interligação entre o empregador e empregado no mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. O BNE conta com mais de 135 mil empresas cadastradas, que buscam currículos diariamente e oferecem diversas novas oportunidades de trabalho todos os dias.