Dia do Trabalhador: confira o que abre e fecha na quarta-feira, feriado de 1º de Maio

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira, dia 1º de maio, altera o funcionamento de alguns órgãos públicos e empresas privadas. Veja como será o funcionamento em shoppings, espaços públicos e supermercados.



Governo do Estado



Estação das Docas



Abrirá ao público de 10h à 00h



Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"



Abrirá normalmente ao público, de 6 às 17h



Parque Zoobotânico Mangal das Garças



Abrirá ao público de 8h às 18h



Espaço São José Liberto



Abrirá de 10h às 14h



Planetário do Pará



Não abrirá



Tribunal de Justiça



O Judiciário paraense atende demandas em regime de plantão, abrangendo atividades nos 1º e 2º graus, com magistradas e magistrados estando em escala de plantão para atendimento ao público. A relação de magistradas, magistrados, servidoras e servidores e os horários da prestação do serviço jurisdicional no plantão em todo o Estado do Pará podem ser conferidos no portal do TJPA: https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/



Agências bancárias



De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem para atendimento presencial ao público no Dia do Trabalho (1º de Maio). Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Lojas

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) informa que, pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2024), no dia 1º de maio não é autorizado o labor (trabalho) do funcionário, mas os empresários poderão atender os clientes nos estabelecimentos.



Supermercados



O expediente será de acordo com o horário estabelecido por cada estabelecimento - tanto para abertura quanto para fechamento



Shopping Centers



Shopping Bosque Grão-Pará

- Lojas: fechadas

- Praça de alimentação quiosques: 11h às 22h

- Lazer e entretenimento: 11h às 22h

- Restaurante: 12h às 23h

- Cinema, teatro, academia e crossfit: conforme a programação



Boulevard Shopping Belém

Lojas: Fechadas

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h à 00h

Cinema: De acordo com a programação



Shopping Metrópole Ananindeua

Praça de Alimentação e Lazer, Restaurante Soprano e Fornelo, Posto de troca Promoção dia das Mães: 12h às 22h

Lojas e quiosques: fechado

Cinema: Conforme a programação

Academia Machida: 9h às 15h

Posto de Vacinação: fechado



Pátio Belém

Lojas: Fechadas

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme programação

Smart Fit: Fechada



Parque Shopping Belém

Lojas - Fechadas

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h30 às 23h

Cinema - De acordo com a programação



Castanheira Shopping

Supermercado – 07h às 22h

Alimentação e parques de diversão – 12h às 22h

Cinemas e academia – de acordo com a programação

Lojas - fechadas