Libras: Professora paraense viraliza ao ensinar sinais de Remo e Paysandu nas redes sociais; veja

A professora de Língua Brasileiras de Sinais (Libras), Carolina Quaresma, viralizou nas redes sociais com dois vídeos ensinando como fazer os sinais dos dois maiores times da capital paraense. Com didática e bom-humor, Carolina aproveitou a rivalidade de Belém para mostrar como expressar o amor por Paysandu e Remo.

Carolina Quaresma é professora de Letras/Libras do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal do Pará (IFPA), no campus Breves, no Marajó. A sua formação conta com um mestrado profissional pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com ênfase na Língua Brasileiras de Sinais.

Recentemente, ela publicou dois vídeos para ensinar os sinais dos times paraenses em Libras. No vídeo do Remo, ela explica que há duas formas para comunicar o time do coração. Enquanto o Paysandu tem apenas um.

Clube do Remo em Libras

Paysandu em Libras

Além da dupla RexPA, Carolina ensina outras palavras que fazem parte do cotidiano de muitos paraenses. "Égua", "açaí" e os municípios do Marajó são alguns exemplos que a professora ensina no seu perfil.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)