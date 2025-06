VÍDEO: No Parárraiá, intérprete de Libras rouba a cena, dança e 'faz o sal' no ritmo do rock doido

O Parárraiá 2025 chegou ao fim no último domingo (15), em Belém, e reuniu grandes nomes da música nacional e local ao longo de quatro dias. Mas quem acabou chamando a atenção do público e da internet foi uma intérprete de Libras que se entregou completamente à performance no palco, montado no estacionamento do Mangueirão.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a intérprete paraense Amanda Barros, fundadora e diretora da empresa Amanda Lelibras, traduzindo em Libras o show de Wesley Safadão com uma empolgação contagiante. Durante a parte do show dedicada ao famoso "rock doido", ritmo tradicional das aparelhagens do Pará, a tradutora não apenas interpretou, como também fez mostrou muito "caquiado", acompanhando o coro da plateia que gritava "sal! sal! sal!".

VEJA MAIS

A gravação foi compartilhada com a legenda bem-humorada: "O intérprete mais fraco de Belém/PA", e logo viralizou nas redes sociais. No Instagram, Amanda reagiu à repercussão com bom humor. “Vocês sabem fazer o caquiado? Porque eu sei kkkk”, escreveu nos stories.

Nos comentários do vídeo, ela ainda explicou: “Sou cria do Jurunas”, justificando como sabia dançar e cantar as músicas do set.

Confira o vídeo:

Nos comentários, internautas paraenses elogiaram a performance da intérprete. “O melhor é ela fazendo tudo juntinho porque já sabe a letra kkkkkk”, disse um usuário. “Esse é o verdadeiro intérprete paraense 😂”, comentou outro.

A participação de Amanda Barros fez parte do trabalho de tradução simultânea realizado durante todo o evento, garantindo acessibilidade aos shows. Com mais de 200 mil pessoas presentes apenas no último dia, o Parárraiá contou com apresentações de artistas como Wesley Safadão, Chitãozinho & Xororó, Joelma, Gusttavo Lima, Nattan, Mari Fernandez, Viviane Batidão, entre outros.