Mangueirão vibra com o 3º dia do Parárraiá 2025 e show aguardado de Wesley Safadão

O coração da Amazônia bateu mais forte na noite deste sábado (14/06), no estacionamento do estádio Mangueirão, com o terceiro dia do Parárraiá 2025 - o São João da Amazônia. O evento, que tem agitado Belém desde sexta, trouxe ao palco grandes nomes como Wesley Safadão, Jonas Esticado, Léo Foguete, Lendário Rubi e Thiago Costa, que abriu a programação com um show cheio de energia e emoção.

Cantor Jonas Esticado durante show no Parárraiá. (Foto: Cristino Martins)

Thiago Costa abre a noite com estreia marcada por emoção

Em sua estreia no Parárraiá, Thiago Costa celebrou o convite com entusiasmo.

"As expectativas são as melhores. A gente preparou um show com muito carinho, então a galera vem. A noite tá incrível. Sem chuva hoje, né? Então, vem curtir o nosso Parárraiá", declarou minutos antes de subir ao palco.

Para o cantor, o evento vai além da música: “Esse São João movimenta a economia de Belém. Fico muito feliz de estar participando desse evento tão grandioso.”

Fãs chegam cedo para ver Wesley Safadão de perto

E não foi só ele que chegou animado. O público marcou presença em peso desde as primeiras horas da noite. Patrícia Godinho, autônoma de 45 anos, chegou cedo para garantir um lugar privilegiado.

“Cheguei às 18h. Abri o portão! Tudo pra ver o Wesley de perto. Todas as músicas dele são minhas favoritas. Vai ser tudo!”, afirmou.

Do interior à capital: Safadão atrai fãs de longe

A paixão por Wesley Safadão foi o que também trouxe a estudante Thayna Oliveira, de 33 anos, diretamente de Itaituba.

“É minha primeira vez no Parárraiá. Achei tudo muito organizado. Vim só pelo Safadão! Estou aqui desde às sete da noite. Minha favorita é Viva a Bagaceira”, contou, ansiosa.

Organização e clima empolgam público

Com estrutura ampliada e reforço em acessibilidade, o Parárraiá 2025 também se destaca pelo cuidado com a inclusão. Amanda Barros, intérprete de Libras, explicou a melhoria na transmissão do conteúdo para o público surdo.

“Esse ano estamos em um estúdio com mais conforto e visibilidade. Os intérpretes aparecem nos telões com muito mais fluidez. É importante que todos tenham acesso à música, inclusive nossos bregas. E olha... o intérprete sofre junto com o ritmo!”, brincou.

Evento cresce em estrutura e animação

A organização do evento também foi elogiada pelo público. Antônio Leite, médico veterinário, destacou a estrutura e a animação crescente da noite.

“Tão de parabéns. A organização tá top. Tô curtindo pra caramba. Agora quero ver qual vai ser a pressão do Safadão. Vai ser top!”