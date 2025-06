Parárraiá celebra a diversidade musical na 2ª noite com Viviane Batidão, Chitãozinho e Xororó e mais

A segunda noite do Parárraiá – O São João da Amazônia reuniu milhares de pessoas na última sexta-feira (13/06), no estacionamento do Estádio do Mangueirão, em Belém, em uma celebração que misturou ritmos e tradições com entrada gratuita. O evento, que segue até domingo (15), trouxe ao palco nomes de peso como Viviane Batidão, Chitãozinho e Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Rebeca Lindsay, em uma noite marcada pela fusão de tecnomelody, forró, sertanejo e piseiro.

Quem abriu os trabalhos foi a cantora paraense Viviane Batidão, com o show “Mande In Pará”, que transformou o espaço em um verdadeiro arraial dançante ao som do tecnomelody. Em um repertório recheado de sucessos e com a estreia do single “É Sal”, recém-lançado, Viviane celebrou o momento especial.

A cantora Viviane Batidão colocou o público para "tremer" ao som do tecnomelody (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Em 2024, ela acompanhou o festival à distância e revelou que estar no palco este ano era um desejo antigo. “A festa estava lindíssima, grandiosa, recebendo toda essa população que ama Belém, que ama o arraial. Vieram artistas de fora, artistas da terra. Eu disse: ‘Poxa, eu queria tanto estar no Parárraiá’. E esse ano veio o convite”, comemorou.

Entre as atrações mais aguardadas da noite, a dupla Chitãozinho e Xororó emocionou o público com clássicos, como “Sinônimos” e “Evidências”. A apresentação foi marcada por um momento especial nos bastidores: a estilista Marisa Barriga, de 63 anos, teve a chance de conhecer os ídolos pessoalmente.

“Foi maravilhoso! A música deles me marcou muito em certas partes da minha vida. Fiquei surpresa, nem sabia que teria esse momento, foi muito emocionante”, contou Marisa.

O público se emocionou ao som dos clássicos de Chitãozinho e Xororó (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Encontro entre o sertanejo e o brega

Chitãozinho e Xororó destacaram a importância de se apresentar na capital paraense (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Durante a passagem por Belém, a dupla, que está celebrando 55 anos de carreira, destacou a importância de se apresentar na cidade, considerada a Capital Mundial do Brega, e a conexão entre os dois estilos musicais.

“Para nós, é uma satisfação muito grande estar aqui na terra do brega, e poder viver isso”, declarou Xororó. “A gente que começou na infância, com referências em diversos estilos, se alimenta de tudo um pouco. E a música brega faz parte disso também”, completou Chitãozinho.

Antes de seguirem para São Luís, os sertanejos pretendem aproveitar para conhecer um pouco mais da cultura local, incluindo a gastronomia paraense.

Na sequência da noite, o público ainda dançou ao som de Xand Avião, que trouxe o forró eletrônico com um repertório vibrante. O cantor levantou a multidão com sucessos como “Casal Raiz”, “Inquilina” e “Fiquei Sabendo”. Logo depois, Felipe Amorim subiu ao palco com um show repleto de hits que dominam as plataformas digitais. Com um estilo que mistura piseiro e música pop, o cantor cearense embalou o público com faixas como “Sem Sentimento”, “Putariazinha”, “Love Gostosinho” e “Empina Bumbum”.

A festa foi encerrada por Rebeca Lindsay, que trouxe ao palco a força do tecnomelody, fazendo o público dançar até o fim da programação.

Confira as atrações dos próximos dias:

Sábado (14):

Wesley Safadão

Léo Foguete

Jonas Esticado

Lendário Rubi

Thiago Costa

Domingo (15):

Joelma

Nattan

Mari Fernandez

Pablo