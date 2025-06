Exclusivo: Nattan confirma que Rafa Kalimann veio grávida para Belém; atriz estará no Parárraiá 2025

No lançamento do Parárraiá, em maio deste ano, Rafa Kalimann desfilava exuberante ao lado de Nattan. O casal, que transbordava amor e carinho, guardava um segredo: eles já estavam ‘grávidos’! Agora, na semana do evento, eles retornam a Belém para participar do Parárraiá 2025 – ela como apresentadora e ele como atração.

“Rapaz, foi uma mistura de emoção com nervosismo no lançamento! (risos) A gente já sabia da novidade, sim, mas ali o foco era viver aquele momento, celebrar o projeto e curtir aquela energia boa com todo mundo”, disse Nattan.

Assim como no lançamento, Rafa apresentou. Agora, ela volta com essa missão novamente. Ao lado de Mileide Mihale, as duas terão a tarefa de animar o público e apresentar as diversas atrações da festa.

Rafa e Nattan estão esperando uma menina. A informação foi confirmada esta semana, após a realização de um chá revelação. O casal escolheu o nome de Zuza para a criança – mesmo nome da avó do cantor. "Estamos prontos para te receber com muito amor", escreveu a mais nova mamãe no Instagram.