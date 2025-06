Alane Dias se derrete ao falar do amor por Francisco Gil: ‘Ele é maravilhoso’

A paraense Alane Dias segue cheia de planos para 2025. Iniciando o ano apaixonada, a bailarina já conquistou o coração do cantor Francisco Gil. Encantada pelo filho da cantora Preta Gil, Alane não esconde o sentimento que nutre pelo músico e, durante uma entrevista ao gshow, seus olhos brilhavam.

“Ele é maravilhoso”, diz.

Com mais de 4 milhões de seguidores, Alane é bastante querida nas redes sociais. Nas plataformas, ela acompanha de perto os comentários positivos sobre seu relacionamento com Francisco Gil e não esconde a alegria com o que lê.

“Sou aberta às energias positivas. Fico feliz em saber que meus fãs, as pessoas que gostam de mim, torcem por mim em vários âmbitos da minha vida — inclusive no pessoal. Sempre recebo esse carinho sorrindo. E uma das coisas que mais me fazem sorrir é o meu relacionamento. Então, vejo que as pessoas torcem por mim e fico muito feliz. Acolho todo esse amor”, afirma.

Morando atualmente no Rio de Janeiro, a paraense quer impulsionar sua carreira após o BBB 24. Foi no estado que ela conheceu Francisco Gil e onde cursa Artes Cênicas na Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), renomada escola artística, pela qual deve se formar no final de 2025.

“Fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vinham falar comigo quando saí do programa. Eu tinha muito medo lá dentro (da casa do BBB) de não estar fazendo a coisa certa. Sempre sonhei em conquistar reconhecimento através da minha carreira, e não por causa da minha vida pessoal”, diz a atriz e influenciadora.