Espetáculo teatral ‘Batista Em Corpo & Fúria’ será apresentado em Moju e outras 3 cidades em junho

A partir desta sexta-feira, 06, o espetáculo teatral “Batista em corpo & fúria” viaja pelo Pará. Com produção do Grupo de Teatro Palha, a peça é uma livre adaptação da obra ‘Batista’, do autor paraense Carlos Correia Santos. Na trama, é retratada a vida e o legado do Cônego Batista Campos, um dos maiores nomes da luta revolucionária no Pará e no Brasil, inicia sua itinerância por cidades do nordeste paraense no mês de junho de 2025.

“Batista em corpo & fúria” traz para os palcos elementos históricos e poéticos da trajetória de Batista Campos, líder ideológico da Cabanagem, maior revolta popular da Amazônia no século XIX. Figura marcante, eloquente e combativa, o cônego uniu-se a negros, indígenas e caboclos na luta por um Estado independente, livre dos domínios lusitanos e das injustiças impostas pela Província do Grão-Pará. Com forte impacto político e cultural e grande montagem, a peça convida o público a revisitar o passado como forma de entender os desafios sociais e raciais que ainda persistem.

VEJA MAIS

"Queremos que o público se questione sobre o que significou a luta de Batista e o que ela representa hoje. Trata-se de um grito ancestral por liberdade, pertencimento e resistência", afirma Paulo Santana, diretor da obra.

O espetáculo será apresentado em Moju, Barcarena, Baião e Cametá, com apresentações gratuitas e abertas ao público, durante todo o mês de junho. Ao ser apresentada em diferentes regiões do estado, a peça leva a história da Cabanagem aos territórios que ainda carregam em suas paisagens e gentes as marcas dessa luta. O teatro, neste projeto, torna-se ferramenta de educação, mobilização e afeto.

Mais do que dar forma a um herói, os intérpretes se debruçam sobre as camadas humanas de Batista Campos. Para Stéfano Paixão, um dos protagonistas da peça, junto ao ator Kesynho Houston, dão a vida a um personagem real e histórico, que envolve desafios que vão além da técnica. “Interpretar alguém que de fato existiu não é uma tarefa muito fácil. É um jogo perigoso, porque a gente precisa acionar a imaginação sem se desligar dos fatos reais. Mas o texto nos conduz nesse processo, ele aponta o caminho da construção”, explica.

Ele conta que, no início, formou uma imagem quase mítica do personagem: “Tinha em mente esse herói de capa e espada, um revolucionário que enfrentou os poderosos com coragem. Mas, conforme mergulhamos nos ensaios e nos estudos, fomos descobrindo um homem cheio de contradições, frágil diante de seus próprios êxitos. E é justamente nessa complexidade que a personagem se fortalece — um ser em permanente luta por um ideal, que colocou seu corpo e sua alma a serviço de uma causa libertária”.

Para o ator, revisitar Batista Campos no palco é também um gesto político e simbólico. “Quando o Grupo de Teatro Palha decide montar esse espetáculo, está afirmando que a luta não acabou. Batista não é só nome de bairro nobre, de escola ou condomínio. Ele está na origem da Cabanagem. Sem ele, talvez não tivéssemos tido Eduardo Angelim, os irmãos Vinagre, Clemente Malcher. Como líder intelectual, Batista preparou o terreno para os líderes que tomaram Belém”, afirma.

O Auditório Municipal Laurival Cristo, em Moju, será palco da apresentação do espetáculo que resgata a vida do Cônego Batista Campos, figura central da Cabanagem. As sessões ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2025, sempre às 19h, com entrada franca.

Agende-se

Moju: 6, 7 e 8/06/2025, às 19h, no Auditório Municipal Laurival Cristo

Barcarena: 13, 14 e 15/06/2025, às 19h, na Comunidade Nossa Senhora da Conceição, Bairro Nazaré

Cametá: 20, 21 e 22/06/202, na Rua 23 de Novembro esquina com a Travessa Dom Romualdo de Seixas, Sede da Império de Samba Favela

Baião: 27, 28 e 29/06/2025, no Salão Paroquial (Praça Matriz Sto Antônio de Pádua)