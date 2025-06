Ferrugem lança 'Apagar', novo single que antecipa seu próximo álbum de estúdio

O single inédito, “Apagar”, do cantor Ferrugem chega às plataformas de áudio em 5 de junho, às 21h. No dia 6, ao meio-dia, o público confere o clipe, gravado no Rio de Janeiro, no canal oficial do artista no YouTube.

O artista tem encontro marcado com o público paraense em 30 de agosto, na Assembleia Paraense.

VEJA MAIS

Com versos intensos, “Apagar” mergulha nas feridas de um amor que chegou ao fim e na difícil missão de seguir em frente apagando memórias. A interpretação visceral de Ferrugem dá vida aos sentimentos de frustração, perdão e despedida: “Me deixa tentar / Fazer de tudo para superar / Apagar / Tudo o que a gente planejou...”. A música integra o novo álbum do artista - um projeto inteiramente composto por faixas inéditas - que promete aprofundar ainda mais sua faceta romântica.