Ferrugem celebra 10 anos de carreira em Belém: “Lugar único pra mim”

O cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode nacional, pretende vir a Belém este ano para comemorar os 10 anos de sua carreira em uma turnê especial. O projeto, que já é considerado um dos mais aguardados pelos fãs do gênero, promete uma experiência única e repleta de emoção.

No palco, o cantor promete um repertório recheado de sucessos que marcaram sua trajetória na música, em uma noite especial para os pagodeiros de todo o Brasil. “Preparem-se para um show incrível! Vamos cantar juntos cada hit que fez parte dessa caminhada”, afirma Ferrugem.

Belém do Pará tem um significado especial para o cantor. Sempre bem recebido pelo público paraense, Ferrugem destaca que seus shows na capital foram marcados por recordes de público e uma energia contagiante. “Belém é um lugar único pra mim. Sempre fui tratado da melhor forma possível e os fãs cantam todas as músicas do início ao fim”, declarou.