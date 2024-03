Ferrugem chama Ludmilla de 'maconheira do pagode' e causa polêmica

A relação entre Ferrugem e Ludmilla foi abalada após um vídeo do pagodeiro vazar na internet. No vídeo, Ferrugem e a esposa Thaís Vasconcellos criticaram a letra de "Sintomas de Prazer".

"Estava voltando da escola, estava tocando Ludmilla, 7h30 da manhã, 'minha pussy te viciou'. Tudo bem, mudou o idioma, mas continua sendo pussy. De manhã, na rádio", inicia Thaís Vasconcellos em um vídeo vazado pelo perfil Gossip do Dia.

O vídeo foi originalmente postado no perfil privado da esposa de Ferrugem. "Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", opinou Ferrugem.

Ludmilla e Ferrugem já cantaram juntos nas músicas como "Paciência", na gravação do DVD "Prazer, eu sou Ferrugem", e "De Rolê", música presente dentre as filmagens do "Hello Mundo", de Ludmilla.

Ferrugem veio a público dizer que estava brincando. "Pessoal, boa noite! Vocês sabem que foi brincadeira, se não, não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era pussy. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam", falou o cantor em um dos comentários em um post sobre a situação.

Thaís Vasconcellos também falou sobre o caso no Instagram. Ela compartilhou o comentário de uma seguidora que dizia: "Tô p*ta pra c*ralho, querendo saber quem foi a VACA que vazou e tirou totalmente do contexto. ÓDIO". Thaís respondeu: "Calma minha irmã, aqui se faz, aqui se paga. Vamos dormir".

Ludmilla não se pronunciou sobre o caso. Entretanto, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, respondeu ao cantor. "Ferrugem, sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui a minha admiração por você. Meu respeito vai continuar, porque sou aquele tipo de pessoa que vai sempre respeitar o ser humano. Mas queria deixar bem claro que essa maconheira que você tá citando, você tem um feat com ela. Quando suas filhas perguntarem "papai, tu tem um feat com a maconheira?", você tem. E sem contar que você queria um outro, Ferrugem", declarou Silvana nas redes sociais.

Ludmilla postou um story bebendo um drink com o Grammy de Melhor Álbum de Samba/Pagode, conquistado em 2022 pelo "Numanice 2".