Ferrugem supera Ed Sheeran em conexão e é o primeiro artista a levar projeção mapeada ao Rock In Rio

Estreando no Palco Sunset do Rock in Rio, o Ferrugem preparou um repertório feito de hits e um espetáculo com a tecnologia de projeção mapeada, que expande as imagens transmitidas no telão da apresentação, projetando-as também na estrutura do palco. Esta é a primeira vez que esse tipo de inovação tecnológica imersiva é utilizada no festival.

Outra surpresa do show, inclusive, é a abertura narrada pelo jornalista e apresentador Pedro Bial, que homenageou essa trajetória e deu o tom de celebração da apresentação. Além disso, o músico contará com a participação do trio Gilsons com ele no palco.

“Preparamos este show para fazer história! Quero que ele seja especial não apenas para mim, mas também para todos que estão assistindo. Que cada um viva essa experiência e aproveite ao máximo esse espetáculo no Palco Sunset”, ele divide.

Na mesma noite, se apresentou Ed Sheeran, atração principal da noite, mas pagode de Ferrugem surpreende no tráfego de dados da TIM. O show de pagode registrou apenas 8% menos tráfego de dados que o principal show da noite. O britânico alcançou a marca de 748 GB de movimentação no tráfego de dados, sendo o pico de conexões, downloads e uploads durante a música de abertura, “Castle on The Hill”. Uma surpresa é que o show do Ferrugem, primeiro show de pagode no Palco Sunset no Rock in Rio, ficou apenas 8% abaixo do show mais conectado.

No início desta segunda semana de Rock in Rio, 24 terabytes (TB) de dados trafegados na Cidade do Rock foram utilizados, o que equivale a 72 mil horas de exibição de vídeos, ou aproximadamente 8 anos ininterruptamente apenas em uma noite.