Grupo Clareou lança novo single 'Tiquetaquear' com Ferrugem

O Grupo Clareou lançou na última quinta-feira (21/11), o single “Tiquetaquear”, em parceria com o cantor Ferrugem. A faixa faz parte de um projeto que incluirá outras músicas, como “Engatilhado”, “Sem Ela Não Dá”, “Marra de Durão” (também com Ferrugem), “Coragem” (Manda) e “Lucidez”.

Formado em 2010 no Rio de Janeiro, o Grupo Clareou é composto por Branco (vocal), Anderson Mendonça (Buiu, pandeiro), Fernando (Mellete, tantan) e Juninho de Jesus (banjo). Ao longo de quase 15 anos de carreira, o grupo se destacou com sucessos como “Marra de Durão” e “Só Penso No Lar”.

O vocalista Branco comentou sobre a relação próxima do grupo com Ferrugem. “Ferrugem sempre esteve perto da gente. Ele fez a roda de samba do Clareou em 2015 e, em 2017, participou do nosso DVD, cantando faixas que se tornaram um sucesso na rua. Ele não podia ficar de fora nesse momento especial da nossa carreira, especialmente para mim, assumindo o vocal do Clareou”, disse.