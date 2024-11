Com mais de 500 mil seguidores, Davi Quaresma se prepara para lançar single com Ferrugem

Com mais de 4,3 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Davi Quaresma é um fenômeno nas plataformas digitais. Seu carisma e talento também são refletidos nas redes sociais, onde ele acumula mais de 516 mil seguidores, engajando constantemente com seu público e compartilhando um pouco de sua jornada e vida pessoal.

Atualmente, o cantor faz parte da GH Music, escritório que tem no casting Dilsinho, Menos É Mais, Grupo Vou Zuar, Matheus Fernandes, Pique Novo, entre outros. O artista comemora a sua agenda com shows por todo o Brasil.

Agora ele se prepara para lançar novos projetos, entre eles um single com o cantor Ferrugem.

Este ano, Davi Quaresma lançou o EP “Canto O Que Vivo”, que teve como faixa foco o single “Um Dia, Um Adeus” e neste mesmo ano, estreou com seu primeiro álbum, "O Primeiro Passo", disponível em todas as plataformas digitais, com mais de 4 milhões de streams.

Recentemente, o cantor lançou a faixa foco do álbum “Na Voz do Povo”, em parceria com o grupo Menos É Mais.