Indicado para o Prêmio Multishow, Vitor Limma é o novo nome do pagode brasileiro

João Vitor de Lima Lopes, mais conhecido como Vitor Limma, é uma das grandes promessas da nova geração do pagode. Com 28 anos, o cantor, compositor, cavaquinista e produtor musical de Porto Alegre tem encantado o Brasil com sua mistura de som alegre e romantismo envolvente.

Pai de Danilo e marido de Mariana, Vitor Limma começou a cantar profissionalmente em 2020, durante a pandemia. Desde então, ele lançou um EP com músicas inéditas, diversos singles, dois álbuns ao vivo gravados em Porto Alegre, e o aclamado álbum “Minha Fé”, gravado ao vivo em Canoas/RS. Esse último trabalho reuniu mais de 4 mil pessoas e marcou um ponto alto em sua carreira, já que Vitor foi responsável pela produção musical e arranjos do álbum que já passam de 50 milhões de reproduções.

Vitor Limma tem se destacado nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, onde seus vídeos de cavaquinho e voz alcançam mais de 5 milhões de contas mensais. No Spotify e YouTube, suas músicas inéditas e regravações de sucessos acumulam mais de 120 milhões de reproduções. A faixa “Amor de Fim de Noite / Por Favor / Nem Aí” de Vitor está frequentemente no Top 50 do Spotify.

As apresentações de Vitor Limma têm chamado a atenção dos contratantes e do público pela construção de repertório, andamento do show, conexão com o público e qualidade vocal. Sua voz é frequentemente comparada à do cantor Ferrugem, devido ao seu potente timbre agudo. Além disso, a paixão de Vitor pelo futebol é um aspecto marcante de sua personalidade, adicionando mais uma camada à sua relação com os fãs.

Crescendo em uma família eclética, Vitor Limma foi influenciado por diversos gêneros musicais. No entanto, suas principais referências sempre foram Exaltasamba, Claudinho e Buchecha, e Grupo Revelação.

Em breve, Vitor lançará seu novo projeto “Coleção de Pagodes”, que conta com 10 convidados especiais e mais de 50 músicas gravadas, sendo 4 inéditas que prometem tocar os corações dos pagodeiros! Com uma carreira em ascensão e um talento inegável o artista conta com o apoio do seu escritório, Cartel da Música que é responsável pelas estratégias de marketing de grandes nomes do samba e pagode nacional e a fintech STRM Music, novo investimento da dupla Henrique e Juliano. Com um time formado, o cantor afirma que está pronto para levar seu som com o DNA gaúcho a novos patamares, conquistando cada vez mais fãs e deixando sua marca no cenário musical nacional.

Acompanhe Vitor Limma em todas as plataformas digitais e não perca seus próximos lançamentos.