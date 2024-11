DJ Meury leva o ‘Rock Doido’ ao DVD de Manu Bahtidão, em São Paulo

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, foi palco da gravação do DVD "Destino", da cantora Manu Bahtidão, na última quarta-feira (20/11). A artista, que conquistou o coração do público paraense, apresentou um show vibrante que levou o tecnobrega para a zona oeste da capital paulista.

Entre as atrações do evento, a DJ Meury foi um dos destaques. Representando o famoso "rock doido", ela celebrou a oportunidade de participar de um momento tão marcante na carreira de Manu Bahtidão.

“Pra mim, é um orgulho estar participando, primeiro porque ela expandiu praticamente o Brasil todo com as músicas dela, nosso tecnomelody, e agora está mostrando o ‘rock doido’. Isso é uma valorização e reconhecimento muito grande”, declarou a DJ em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Além de DJ Meury, o show contou com participações especiais de outros grandes nomes do cenário nortista, como a Banda AR-15 e Bruno e Trio, que dividiram o palco com Manu, reafirmando a diversidade cultural da música paraense em nível nacional.