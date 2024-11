Manu Bahtidão grava DVD ‘Destino’ e celebra conquista do tecnomelody em São Paulo

Na última quarta-feira (20/11), a cantora Manu Bahtidão realizou a gravação do DVD "Destino" no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Manu se considera paraense de coração e levou a musicalidade do Estado para a zona oeste da capital paulista, celebrando uma nova fase em sua carreira.

O show apresentou um repertório de 17 faixas, sendo 14 músicas inéditas, marcando um momento de renovação artística para Manu. A artista destacou a importância do Pará na construção de sua trajetória, com a presença de convidados especiais como Banda AR-15, Bruno e Trio e DJ Meury, além de outros nomes da música nacional como Léo Santana, Matheus e Kauan, Nattan e Tony Salles.

Após o show, Manu conversou com a imprensa e refletiu sobre a relevância do evento: “Estou me sentindo muito honrada, porque de onde eu venho, com a musicalidade de onde eu venho, as probabilidades da gente não conseguir isso aqui eram muito gigantes, a gente era muito esquecido musicalmente falando. Nós também éramos esquecidos nas premiações de música do Brasil e a gente conseguiu furar uma bolha”.

Manu também exaltou o impacto do tecnomelody no cenário nacional e o papel de artistas nortistas nesse processo.

“Nós temos muitos artistas gigantescos no Norte, temos grandes representantes, e eu não tenho como não citar porque foram essas pessoas que abriram as portas e os caminhos para que eu estivesse aqui como estou hoje”, disse.

“Gravar esse DVD é a sensação de dever cumprido, é a sensação de vitória, por isso que eu trouxe outros artistas da minha terra para eles, junto comigo, vivenciarem esse momento que é um momento de glória. Isso não existia, ainda mais na grande São Paulo”, afirmou a artista.