Manu Bahtidão abre agência e assume gerenciamento de bandas paraenses; entenda

A cantora Manu Bahtidão, destaque nacional desde o hit 'Daqui Pra Sempre', feat com Simone Mendes, versão brasileira de "Tattoo", de Loreen, em sociedade com seu marido, o produtor musical Anderson Halliday, lançou a M.A Produções. A nova agência irá tomar conta da carreira das bandas AR-15 e Os Brothers, nomes de peso do tecnomelody no Pará.

AR-15, liderada por Harrison e Carol Lemos, busca "ser potente, moderna e disparar sucessos", de acordo com Harrison. Já a Os Brothers, com Marth e Rainy Saraiva, com quase duas décadas de estrada, é amplamente conhecida pelos sucessos 'A Distância', 'Eu Amo Você' e 'Rainha'.

Esses são os primeiros nomes a integrar o casting da produtora. A M.A Produções focará em promover e expandir o alcance nacional das bandas.

Além disso, a agência está planejando projetos musicais inéditos e shows especiais. Recentemente, Manu e Anderson reuniram os vocalistas da AR-15, Msynck, Bruno e Trio, e a cantora Rebeca Lindsay para discutir um projeto especial envolvendo tecnomelody.