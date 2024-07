Veja a apresentação de Lady Gaga na abertura das Olimpíadas de Paris 2024

A cantora Lady Gaga fez parte da abertura dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (26), em Paris, na França. A apresentação da cantora, inclusive, gerou certa polêmica por ter sido gravada antes da cerimônia.

No vídeo exibido nos telões, Gaga surge descendo a escadaria do Grand Ballet, às margens do Rio Sena, cercada bailarinos que carregam plumas rosas. A artista estadunidense emocionou o público cantando o clássico francês "Mon Truc en Plumes", da francesa Zizi Jeanmaire.

Veja a performance completa:

No seu perfil no X (antigo twitter), Lady Gaga contou que se sentiu muito honrada com o convite do Comitê Organizador das Olimpíadas.

“Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma ligação muito especial com o povo francês e com o canto da música francesa. [Ao cantar a canção] nada mais queria do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e a música francesas, em uma ocasião importante que lembra a todos uma das cidades mais mágicas do planeta: Paris", escreveu a cantora.

Ela também parabenizou os atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Paris: "É um presente que nunca esquecerei! Parabéns a todos os atletas que competem nos Jogos Olímpicos deste ano! É uma honra suprema cantar para vocês e torcer por vocês!!".

Não foi a primeira vez que Lady Gaga cantou em francês. A cantora performou "La Vie en Rose", de Edith Piaf, no filme "Nasce uma Estrela", em 2018

