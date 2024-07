Mascote Vinicius: relembre melhores momentos do mascote das Olimpíadas Rio 2016

Mascote Vinicius foi o escolhido para representar os Jogos Olimpícos do Rio em 2016, e emplacou vários momentos memoráveis durante os dias de evento, como imitar o desfile de Gisele Bündchen na abertura, usando o mesmo vestido que a modelo, fazer desafios de dança, sambar e, claro, encantar o público.

Ele, juntamente com Tom, mascote oficial dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, eram uma dupla que homenageava os músicos brasileiros de quem ganharam o nome: Vinicius de Moraes e Tom Jobim, escolhidos através de voto popular. Tom representa a flora brasileira, exuberante.

Veja:

Já Vinicius é uma mistura, assim como todo brasileiro: miscigenado, plural e único. Tem a agilidade dos felinos, o gingado dos macacos e a leveza das aves. E que gingado! Uma de suas principais marcas era a dança, um dos traços mais marcantes da cultura brasileira estendida para seu mascote, que é o mais amado pelos 'brazucas'.

O sucesso é tanto que dura até hoje, duas Olimpíadas depois, com os internautas relembrando seus momentos mais marcantes. Vinicius é a personificação da alegria brasileira, a desenvoltura, a alegria e a diversão. Encantou o público durante os Jogos Olimpícos em 2016 e em 2024 deixa saudade em todos os que acompanharam o bicho em ação.

Lembre alguns dos melhores momentos de Vinicius

Durante a abertura, Gisele Bündchen desfilou ao som de 'Garota de Ipanema', sendo seguida, logo depois, de Vinicius que emplacou um vestido igual ao da modelo, mostrando toda sua desenvoltura nas passarelas.

Relembre:

Os momentos de dança, no entanto, foram os mais emblemáticos, desde apresentações solo e até em grupo, o mascote arrancou suspiros, risadas e marcou os atletas e a todos que participavam do evento no Rio de Janeiro. Fazendo passos de funk ensaiados, ou até mesmo pop, sertanejo, ou qualquer outro ritmo brasileiro: Vinicius arrasava!

vinicius Vinicius fez história e virou até símbolo na moeda de um real Reprodução Vinicius e Tom Alex Ferro / Rio 2016 Vinicius e Usain Bolt, que ganhou três das oito medalhas de ouro da carreira na Rio 2016 Divulgação / Rio 2016 Mascote Vinicius divulgando as Olimpíadas Rio 2016 Divulgação / Rio 2016 Pelúcia Vinicius sendo usada como símbolo de 'desafio' nas modalidades de luta Phil Walter / Arquivo O Liberal Vinicius exibindo todo seu carisma Divulgação

Com presença digital, ele ganhou contas nas redes sociais onde os fãs podiam interagir, o que garantiu uma forte presença da figura de Vinicius para além das Olimpíadas, se tornando um personagem lembrado e celebrado até hoje.

Mas não é só de dança que o mascote vive! Ele também trabalhou durante os jogos, auxiliando a equipe de arbitragem, e virou até símbolo de 'desafio' nas modalidades de luta. Durante os embates, para o treinador contestar uma decisão da arbitragem, deve-se jogar um objeto, qualquer um, desde que seja macio. Em uma das lutas, o objeto escolhido foi nada mais, nada menos, que uma pelúcia de Vinicius, e a moda pegou, sendo usado até o fim dos jogos.

Uma coisa é certa: seja como árbitro, como dançarino, modelo, animador ou qualquer outra função que Vinicius desempenhou na Rio 2016, ele segue lembrado até hoje como um 'mascote icônico'.