Quando sai a primeira medalha das Olimpíadas de Paris? Veja o dia, horário e o esporte

Os primeiros medalhistas das Olimpíadas de Paris já serão conhecidos no início da manhã deste sábado (27). Embora as competições já estejam em andamento, os Jogos começam oficialmente um dia após a Cerimônia de Abertura.

As primeiras medalhas devem ser entregues no tiro esportivo, salvo algum atraso. A prova por equipes mistas da carabina de ar de 10 metros iniciará a disputa por medalhas às 5h30 (horário de Brasília), começando pela disputa do bronze e, em seguida, pelo ouro.

O Brasil não estará nessa competição, que tem como favoritas as duplas da Índia, atual recordista mundial, e da China, atual campeã e recordista olímpica.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Olímpiadas 2024: saiba o horário e onde assistir a cerimônia de abertura dos jogos ]]

Logo depois, às 6h (horário de Brasília), começa a final do trampolim sincronizado de 3 metros feminino nos saltos ornamentais. No entanto, é improvável que essas medalhas sejam entregues antes das do tiro esportivo.

Chances de medalhas para o Brasil

As primeiras chances de medalhas para o Brasil serão no judô, na esgrima, no skate e na natação. No judô, as disputas por medalhas começam às 11h, com Natasha Ferreira e Michel Augusto em ação, embora não sejam favoritos ao pódio.

No skate, as competições do street masculino terão início com Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler e Giovanni Vianna. As finais, previstas para às 12h, prometem boas chances de medalhas para o Brasil.

A esgrima terá suas disputas de medalhas a partir das 15h40, com a expectativa de que Nathalie Moellhausen, campeã mundial em 2019, possa brigar pelo pódio.

Na natação, as finais começam às 20h40. No primeiro dia, a grande esperança brasileira é Guilherme Costa nos 400 metros livre masculino, na primeira decisão do dia. Além dele, Mafê Costa e Gabrielle Roncatto competem nos 400 metros livre feminino, Eduardo Moraes nos 400 metros livre masculino, e os revezamentos 4x100 metros livre masculino e feminino também entram em ação.