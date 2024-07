Olimpíadas 2024: agenda do dia 26/7 será marcada pela abertura oficial dos Jogos; confira

As Olimpíadas de Paris 2024 começam oficialmente nesta sexta-feira (26/7) e, para dar o pontapé inicial, a cerimônia de abertura marcará o dia olímpico em Paris, com todas as competições retornando somente no sábado (27/7).

De acordo com o site oficial das Olimpíadas, o dia terá somente por treinos dos atletas de tiro esportivo. Além disso, todas as delegações deverão estar concentradas na cerimônia de abertura, que inicia às 14h30 (horário de Brasília), e ocorrerá no Rio Sena, em Paris.

No sábado, as competições retornam com o dia começando com Badminton, Handebol, Remo, Tiro esportivo e Vôlei. O Time Brasil inicia o dia de disputas com a Seleção Masculina de vôlei, que encara a Itália a partir das 8h (horário de Brasília).

Confira a programação completa do Time Brasil nesta sexta-feira (26/7):

14h30 - Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024