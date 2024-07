Olimpíadas 2024: No tiro com arco, Marcus de D'Almeida faz sua melhor marca na qualificatória

O brasileiro Marcus D'Almeida fez sua melhor qualificatória olímpica na estreia das Olimpíadas de Paris 2024. O líder do ranking mundial do tiro com arco terminou a etapa de ranqueamento na 17ª colocação, com 673 pontos. O atleta é uma das esperanças de medalhas do Brasil nos Jogos e busca o primeiro ouro da modalidade.

Com a posição definida, a brasileira conheceu o seu adversário na primeira fase, que será o ucraniano Mykhailo Usach, 110ª colocado no ranking. Marcus é o favorito na disputa. Os duelos eliminatórios irão ocorrer entre os dias 30 de julho e 4 de agosto - quando ocorre a final.

Além do chaveamento, a posição de Marcus garantiu também a participação do Brasil a disputa de dupla mista. No geral, Ana Luiza Caetano e D'Almeida conseguiram ficar no 10º lugar entre as 16 vagas.

"Não tinha outra coisa a fazer aqui, a não ser classificar a equipe, foi o que a gente fez, tanto eu, como toda equipe. Estava pensando somente nisso", declarou Marcus após a classificatória.

No ranqueamento, o líder foi o sul-coreano Woojin Kim, que fez 686 - apenas 13 pontos a mais de Marcus. O atleta é o dono do recorde olímpico da fase. Em 2016, no Rio, ele marcou 700 pontos.